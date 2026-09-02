Rei de 15 países: conheça as nações que têm Charles III como chefe de Estado

Só no Reino Unido são quatro nações: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Além dele, Charles III é rei de outros 14 países independentes, como Canadá e Austrália. Neles, o monarca é chefe de Estado e, em geral, é representado por um governador-geral. Veja a lista.
Austrália (Oceania) – Em 1901, seis colônias britânicas se uniram para formar a Comunidade da Austrália, dando início à sua autonomia como país. Atualmente, tem cerca de 28 milhões de habitantes em 7,7 milhões de km². A capital é Camberra.
Bahamas (Caribe) – O país conquistou a independência do Reino Unido em 1973, mantendo o monarca britânico como chefe de Estado. Tem cerca de 400 mil habitantes em uma área de aproximadamente 13.900 km². A capital é Nassau.
Belize (América Central) – O país conquistou a independência do Reino Unido em 1981, mantendo o monarca britânico como chefe de Estado. Tem cerca de 400 mil habitantes em uma área de aproximadamente 23 mil km². A capital é Belmopan.
Canadá (América do Norte) – Em 1867, a Confederação marcou o início do Canadá moderno e de sua crescente autonomia em relação ao Reino Unido. O país tem hoje mais de 41 milhões de habitantes em uma área de quase 10 milhões de km². A capital é Ottawa.
Granada (Caribe) – O país conquistou a independência do Reino Unido em 1974, mantendo o monarca britânico como chefe de Estado. Tem cerca de 117 mil habitantes em uma área de 344 km². A capital é Saint George’s.
Jamaica (Caribe) – O país conquistou a independência do Reino Unido em 1962, mantendo o monarca britânico como chefe de Estado. Tem cerca de 2,8 milhões de habitantes em uma área de aproximadamente 11 mil km². A capital é Kingston.
Papua-Nova Guiné (Oceania) – O país conquistou a independência da Austrália em 1975, mantendo o monarca como chefe de Estado. Tem cerca de 10,8 milhões de habitantes em uma área de aproximadamente 463 mil km². A capital é Port Moresby.
Ilhas Salomão (Oceania) – O país conquistou a independência do Reino Unido em 1978, mantendo o monarca como chefe de Estado. Tem cerca de 830 mil habitantes em uma área de aproximadamente 28 mil km². A capital é Honiara.
São Vicente e Granadinas (Caribe) – O país conquistou a independência do Reino Unido em 27 de outubro de 1979, mantendo o monarca como chefe de Estado. Tem cerca de 100 mil habitantes em uma área de 389 km². A capital é Kingstown.
Nova Zelândia (Oceania) – Em 1907, deixou de ser colônia e tornou-se um Domínio britânico, avançando no processo de autonomia, que ocorreu gradualmente. Tem cerca de 5,3 milhões de habitantes em uma área de aproximadamente 268 mil km². A capital é Wellington.
Santa Lúcia (Caribe) – O país conquistou a independência do Reino Unido em 1979, mantendo o monarca como chefe de Estado. Tem cerca de 180 mil habitantes em uma área de aproximadamente 617 km². A capital é Castries.
São Cristóvão e Névis (Caribe) – O país conquistou a independência do Reino Unido em 1983, mantendo o monarca como chefe de Estado. Tem cerca de 47 mil habitantes em uma área de 261 km². A capital é Basseterre.
Tuvalu (Oceania) – O país conquistou a independência do Reino Unido em 1978, mantendo o monarca como chefe de Estado. Tem cerca de 10 mil habitantes distribuídos por apenas 26 km². A capital é Funafuti.
Todos esses países têm o rei Charles III como chefe de Estado, embora sejam nações independentes. Agora, veja os quatro países que formam o Reino Unido, na Europa: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.
Inglaterra – Tem cerca de 58 milhões de habitantes em uma área de 130 mil km². Sua capital, Londres, está entre as cidades mais importantes da Europa e é um dos principais destinos turísticos do mundo. Também se destaca como grande centro econômico e cultural.
Escócia – Tem cerca de 5,5 milhões de habitantes em uma área de aproximadamente 78.800 km². A capital, Edimburgo, destaca-se por sua arquitetura e paisagem histórica. A cidade também mantém forte associação com Harry Potter, já que J.K. Rowling escreveu ali parte da famosa série.
Irlanda do Norte – Tem cerca de 1,9 milhão de habitantes em uma área de aproximadamente 13.800 km². A capital, Belfast, é a segunda maior cidade da ilha da Irlanda. Foi em seus estaleiros que o Titanic, transatlântico que afundou em 1912, foi construído.
País de Gales – Tem cerca de 3,2 milhões de habitantes em uma área de aproximadamente 20.700 km². A capital, Cardiff, tem cerca de 380 mil moradores e reúne construções históricas e áreas modernas. É também a maior cidade galesa.