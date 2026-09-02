Galeria Rei de 15 países: conheça as nações que têm Charles III como chefe de Estado A Monarquia Britânica desperta interesse tanto de admiradores quanto de críticos. Charles III assumiu o trono em 8 de setembro de 2022, após a morte da mãe, Elizabeth II, e foi coroado em 6 de maio de 2023. Além do Reino Unido, ele é rei de outros países independentes. Veja quais são. Por Flipar

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