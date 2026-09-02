Colossais: veja estátuas gigantes espalhadas pelo mundo

Monumento da Renascença Africana (Senegal) – 49 m – Localizado em Dakar, é uma imponente estátua de bronze que representa uma família voltada para o horizonte. A construção começou em 2008, e o monumento foi inaugurado em 2010, no aniversário de 50 anos da independência do Senegal.
Mãe Pátria (Rússia) – 85 m – Localizada em Volgogrado, a monumental escultura foi construída em concreto protendido e tem uma grande espada de aço. Inaugurada em 1967, homenageia os combatentes da Batalha de Stalingrado e alcança cerca de 85 m com a espada.
Kannon (Japão) – 57 m – Fica no complexo do templo Houkokuji Aizu Betsuin, em Fukushima, e foi construída em 1988. O interior é oco e possui uma escada em espiral que leva os visitantes até a altura dos ombros. Em 2021, recebeu uma enorme máscara em uma ação simbólica contra a Covid-19.
Guan Yu (China) – 58 m – Fica em Jingzhou, na província de Hubei, e foi inaugurada em 2016. Revestida por cerca de 4 mil placas de bronze, retrata o general Guan Yu, que viveu entre os séculos II e III d.C. e se tornou uma figura reverenciada na cultura chinesa.
Guanyin do Monte Xiqiao (China) – 62 m – A gigantesca estátua fica no Monte Xiqiao, em Foshan, na província de Guangdong. A montanha é um antigo vulcão extinto e hoje integra uma área de grande importância turística e paisagística. A imagem representa Guanyin, figura ligada à compaixão no budismo.
Grande Buda de Leshan (China) – 71 m – Esculpido em um penhasco de arenito vermelho durante a dinastia Tang, foi construído entre 713 e 803. Fica próximo à cidade de Leshan, na confluência dos rios Min, Dadu e Qingyi. É uma das maiores estátuas de Buda esculpidas em pedra do mundo.
Confúcio do Monte Ni (China) – 72 m – A gigantesca estátua fica em Qufu, na província de Shandong, terra natal de Confúcio, filósofo que exerceu enorme influência sobre a cultura chinesa. Segundo a tradição, Confúcio teria nascido na região do Monte Ni, hoje um importante local dedicado à sua memória.
Garuda Wisnu Kencana (Indonésia) – 75 m – Fica no Parque Cultural Garuda Wisnu Kencana, em Bali, e representa o deus hindu Vishnu montado na ave mítica Garuda. A estátua tem cerca de 75 m e, considerando o pedestal, o monumento alcança aproximadamente 122 m de altura.
Guan Yin (Hong Kong) – 76 m – A imponente estátua de bronze fica junto ao Mosteiro Tsz Shan, em Hong Kong, e representa Guanyin, figura associada à compaixão no budismo. Inaugurada em 2015, recebeu um revestimento branco autolimpante que ajuda a preservar sua aparência.
Grande Buda de Ling Shan (China) – 88 m – A monumental estátua de bronze fica em Wuxi, na província de Jiangsu, e foi inaugurada em 1997. Representa o Buda Amitabha e está instalada no alto de uma colina. Para chegar à sua base, os visitantes percorrem uma escadaria com 218 degraus.
Hokkaido Kannon (Japão) – 88 m – Fica em Ashibetsu, na ilha de Hokkaido, e foi concluída em 1989. A estrutura possui cerca de 20 andares, com espaços destinados à devoção e à visitação. No interior, há também uma plataforma de observação com vista panorâmica da região.
Grande Buda da Tailândia – 92 m – Fica no templo Wat Muang, na província de Ang Thong. Construída em concreto e pintada de dourado, começou a ser erguida em 1990 e foi concluída em 2008. É uma das maiores estátuas de Buda da Tailândia.
Pedro, o Grande (Rússia) – 98 m – Fica em Moscou e foi inaugurada em 1997, em homenagem ao czar Pedro I e aos 300 anos da Marinha Russa. A obra monumental, criada pelo escultor Zurab Tsereteli, utiliza aço e revestimentos de bronze. Uma versão controversa afirma que o projeto teria sido inicialmente concebido para representar Cristóvão Colombo.
Sendai Daikannon (Japão) – 100 m – Fica na cidade de Sendai e foi concluída em 1991. Na mão direita, segura a chamada gema dos desejos, símbolo ligado à realização das aspirações. Na esquerda, carrega um recipiente com a água da sabedoria, derramada simbolicamente sobre as pessoas.
Imperadores Yan e Huang (China) – 106 m – O monumento fica em Zhengzhou, às margens do Rio Amarelo, e levou cerca de 20 anos para ser concluído. Os enormes rostos dos lendários imperadores chineses foram esculpidos na montanha e têm cerca de 51 m. Com a estrutura que os sustenta, o conjunto alcança 106 m.
Guanyin de Nanshan (China) – 108 m – Fica em Sanya, na ilha de Hainan, e foi inaugurada em 2005, após cerca de seis anos de construção. Voltada para o Mar do Sul da China, a estátua possui três faces, que representam diferentes aspectos de Guanyin, figura da compaixão no budismo.
Nascimento de um Novo Mundo (Porto Rico) – 110 m – Fica em Arecibo e foi inaugurada em 2017. Criada para celebrar os 500 anos da viagem de Cristóvão Colombo à América, retrata o navegador e as embarcações Santa María, Pinta e Niña. É obra do russo Zurab Tsereteli, autor do monumento a Pedro, o Grande, em Moscou.
Ushiku Daibutsu (Japão) – 120 m – Fica em Ushiku, na província de Ibaraki, e foi concluída em 1993. Feita com estrutura de aço e revestimento de bronze, foi erguida em homenagem ao nascimento de Shinran, fundador da escola budista Jodo Shinshu. Com a base e a plataforma de lótus, alcança 120 m.
Buda do Templo da Primavera (China) – 153 m – Fica na província de Henan e foi concluído em 2008, após obras iniciadas na década de 1990. A estátua mede 128 m e, com o pedestal em forma de lótus, alcança cerca de 153 m. Sua superfície é formada por aproximadamente 1.100 placas de cobre.
Estátua da Unidade (Índia) - 182m (240m com o pedestal) - Fica na ilha fluvial Sadhu Bet. Uma ponte liga a estátua ao continente. Feita entre 2013 e 2018 em homenagem a Sardar Patel , o primeiro vice-primeiro-ministro e Ministro do Interior da Índia após a independência. O ferro foi doado por mais de 500 mil fazendeiros.