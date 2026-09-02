Colossais: veja estátuas gigantes espalhadas pelo mundo

Nascimento de um Novo Mundo (Porto Rico) – 110 m – Fica em Arecibo e foi inaugurada em 2017. Criada para celebrar os 500 anos da viagem de Cristóvão Colombo à América, retrata o navegador e as embarcações Santa María, Pinta e Niña. É obra do russo Zurab Tsereteli, autor do monumento a Pedro, o Grande, em Moscou.