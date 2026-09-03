Galeria

Com ajuda de formigas: conheça a história de Joan Murray, paraquedista que sobreviveu a uma queda de mais de 4 mil metros

Tudo aconteceu em 25 de setembro de 1999, quando a estadunidense de então 47 anos, saltou de uma aeronave a cerca de 4.400 metros de altitude, em Chester County, na Carolina do Sul. Ela já havia realizado dezenas de saltos e esperava completar mais uma descida sem grandes surpresas.

Por Flipar
Flickr - Ministry of Defense of Ukraine

O problema começou quando chegou o momento de acionar o paraquedas principal, que apresentou uma falha e não funcionou como deveria. Joan conseguiu se livrar do equipamento defeituoso e acionou o reserva, mas a solução também não foi suficiente para interromper a queda.

Pexels/Erik Scheel

O impacto provocou múltiplas fraturas, lesões graves e a perda de vários dentes, além de deixá-la inconsciente. Por uma combinação extraordinária de circunstâncias, Murray caiu sobre um grande formigueiro de formigas-de-fogo, conhecidas pelas picadas doloridas.

iNaturalist/Meghan Cassidy

Os insetos atacaram a paraquedista e provocaram uma forte resposta de estresse no organismo. Médicos consideraram a possibilidade de que essa reação tenha ajudado a manter seu coração em atividade após o trauma, embora não seja possível afirmar que as picadas, sozinhas, tenham sido responsáveis pela sobrevivência.

Wikimedia Commons/BorisAhonon

Veja Mais