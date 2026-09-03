Galeria Com ajuda de formigas: conheça a história de Joan Murray, paraquedista que sobreviveu a uma queda de mais de 4 mil metros Tudo aconteceu em 25 de setembro de 1999, quando a estadunidense de então 47 anos, saltou de uma aeronave a cerca de 4.400 metros de altitude, em Chester County, na Carolina do Sul. Ela já havia realizado dezenas de saltos e esperava completar mais uma descida sem grandes surpresas. Por Flipar

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