Com ajuda de formigas: conheça a história de Joan Murray, paraquedista que sobreviveu a uma queda de mais de 4 mil metros

O problema começou quando chegou o momento de acionar o paraquedas principal, que apresentou uma falha e não funcionou como deveria. Joan conseguiu se livrar do equipamento defeituoso e acionou o reserva, mas a solução também não foi suficiente para interromper a queda.
O impacto provocou múltiplas fraturas, lesões graves e a perda de vários dentes, além de deixá-la inconsciente. Por uma combinação extraordinária de circunstâncias, Murray caiu sobre um grande formigueiro de formigas-de-fogo, conhecidas pelas picadas doloridas.
Os insetos atacaram a paraquedista e provocaram uma forte resposta de estresse no organismo. Médicos consideraram a possibilidade de que essa reação tenha ajudado a manter seu coração em atividade após o trauma, embora não seja possível afirmar que as picadas, sozinhas, tenham sido responsáveis pela sobrevivência.