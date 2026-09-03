F-39 Gripen: conheça o caça que marca nova era da aviação militar brasileira

A aeronave substituirá gradualmente os caças F-5, de origem americana, utilizados pela FAB desde 1975. Pelo contrato do programa F-X2, assinado em 2014 com a sueca Saab, o Brasil adquiriu 36 caças Gripen, sendo 28 unidades F-39E e oito F-39F.
Desse total, 15 aeronaves terão a montagem final realizada no Brasil, na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto (SP).O contrato para a aquisição dos 36 caças foi firmado por cerca de 39,3 bilhões de coroas suecas, valor que na época correspondia a aproximadamente US$ 5,4 bilhões.
A primeira aeronave destinada ao Brasil foi entregue em 2019 e chegou ao país em 2020, enquanto os primeiros caças de série chegaram em 2022.
Na produção realizada no Brasil, a Embraer trabalha em parceria com a Saab, com participação direta de engenheiros e técnicos brasileiros. O programa inclui transferência de tecnologia e conhecimento da fabricante sueca, permitindo que profissionais do país atuem em diferentes etapas do desenvolvimento e da produção do Gripen.
Equipado com sistemas avançados de combate e capaz de operar em diferentes cenários, o F-39E Gripen pode atingir cerca de 2,4 mil km/h, aproximadamente duas vezes a velocidade do som. Por isso, é classificado como uma aeronave supersônica. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 1,2 mil km/h, embora varie conforme condições como temperatura e altitude.
O caça tem autonomia de até duas horas e meia de voo e conta com sistema de reabastecimento em pleno ar, o que amplia seu alcance operacional e sua capacidade de resposta e defesa aérea. O F-39E Gripen pode realizar missões ar-ar, ar-mar e ar-solo, inclusive sob diferentes condições meteorológicas.
O F-39E Gripen conta com um conjunto avançado de sensores, armamentos e sistemas de guerra eletrônica. Entre seus recursos estão o sistema de alerta de radar (RWR), que identifica emissões de radares potencialmente hostis, e o sistema de alerta de aproximação de mísseis (MAWS), destinado a detectar ameaças desse tipo.
A aeronave pode empregar diferentes tipos de armamento, entre eles o míssil Meteor, de longo alcance, e o IRIS-T, de curto alcance. Em 2025, a Força Aérea Brasileira realizou o primeiro lançamento de um míssil Meteor a partir de um F-39E Gripen em território nacional.
Com a apresentação do modelo, o Brasil avança no domínio de etapas estratégicas da produção de caças de alta tecnologia. A fabricação nacional marca uma nova fase do programa Gripen, parceria com a sueca Saab voltada à modernização da Força Aérea Brasileira.