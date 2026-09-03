F-39 Gripen: conheça o caça que marca nova era da aviação militar brasileira

Equipado com sistemas avançados de combate e capaz de operar em diferentes cenários, o F-39E Gripen pode atingir cerca de 2,4 mil km/h, aproximadamente duas vezes a velocidade do som. Por isso, é classificado como uma aeronave supersônica. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 1,2 mil km/h, embora varie conforme condições como temperatura e altitude.