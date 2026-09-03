Celebridades e TV Celebridades dos Estados Unidos que têm ascendência na Espanha Muitos artistas americanos têm raízes espanholas que atravessam séculos e refletem movimentos migratórios marcantes no continente. Essas ascendências formam uma herança cultural diversa que ainda se manifesta em sobrenomes, histórias familiares e tradições. Por Flipar

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