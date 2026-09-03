Tipos de sal: conheça as diferenças e saiba qual é a melhor escolha para a saúde

O sal light substitui parte do cloreto de sódio por cloreto de potássio, reduzindo a quantidade de sódio do produto. Pode ser uma alternativa para algumas pessoas que precisam controlar a ingestão de sódio, mas não deve ser usado indiscriminadamente. Pessoas com doenças renais ou que precisam controlar o potássio devem consultar um profissional de saúde antes de consumi-lo.