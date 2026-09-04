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Claude Troisgros e Clarisse Sette anunciam fim de casamento após 20 anos

O chef Claude Troisgros e a psicóloga Clarisse Sette anunciaram o fim do casamento em uma publicação conjunta no Instagram na noite do dia 31 de agosto de 2026. Na legenda da postagem, o casal relembrou a trajetória construída ao longo de duas décadas: '20 anos, 4 filhos, 4 netos e 4 cachorros'.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

Na mensagem, Claude e Clarisse também destacaram a intenção de permanecer próximos após a separação. Eles afirmaram que passarão a ser 'melhores amigos' e que pretendem se manter 'leais ao desejo de cuidar', mas de outra maneira. No texto, também escreveram: 'Pra sempre juntos'.

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Segundo a publicação, os dois 'realizaram muita coisa boa' tanto para si quanto para outras pessoas. O texto acrescenta que ambos se tornaram pessoas melhores um por meio do outro. O casal não revelou os motivos que levaram ao fim da relação.

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Ao final, Claude Troisgros e Clarisse Sette informaram que os comentários do post seriam desativados. Eles justificaram a decisão pela impossibilidade de responder a todas as mensagens de apoio recebidas. O casal afirmou que pretende retomar o contato com o público aos poucos.

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Claude e Clarisse se conheceram nos bastidores do canal GNT. Na época, ele fazia parte do elenco da emissora como apresentador, enquanto ela era gerente, responsável por contratos e pela área comercial. Em entrevista ao jornal O Globo, em 2016, Clarisse contou que o início da relação foi marcado por um mal-entendido relacionado ao cancelamento de uma viagem à África do Sul.

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Segundo ela, Claude chegou a 'detestá-la' durante o desentendimento, mas telefonou horas depois para reconsiderar sua posição. Os dois acabaram resolvendo a situação e, posteriormente, oficializaram a união, em 2009. Quando se conheceram, ambos já tinham filhos de relacionamentos anteriores: Claude é pai de Thomas e Carolina, enquanto Clarisse tem Julia e Bento.

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Claude Troisgros é um chef francês nascido em uma tradicional família de cozinheiros e donos de restaurantes. Ele se mudou para o Brasil na década de 1970 e, desde então, construiu uma carreira no país. Dono de vários restaurantes, tornou-se uma das figuras conhecidas da gastronomia brasileira.

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Na televisão, Claude passou pelo GNT, onde participou do 'Menu Confiança' antes de comandar seu próprio programa, 'Que Marravilha!', no ar desde 2010. Em 2019, chegou à TV aberta como apresentador do reality gastronômico 'Mestre do Sabor', da Globo. Também apresentou 'The Taste Brasil'.

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