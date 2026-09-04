Claude Troisgros e Clarisse Sette anunciam fim de casamento após 20 anos

Claude e Clarisse se conheceram nos bastidores do canal GNT. Na época, ele fazia parte do elenco da emissora como apresentador, enquanto ela era gerente, responsável por contratos e pela área comercial. Em entrevista ao jornal O Globo, em 2016, Clarisse contou que o início da relação foi marcado por um mal-entendido relacionado ao cancelamento de uma viagem à África do Sul.