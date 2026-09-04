Claude Troisgros e Clarisse Sette anunciam fim de casamento após 20 anos

Na mensagem, Claude e Clarisse também destacaram a intenção de permanecer próximos após a separação. Eles afirmaram que passarão a ser 'melhores amigos' e que pretendem se manter 'leais ao desejo de cuidar', mas de outra maneira. No texto, também escreveram: 'Pra sempre juntos'.
Segundo a publicação, os dois 'realizaram muita coisa boa' tanto para si quanto para outras pessoas. O texto acrescenta que ambos se tornaram pessoas melhores um por meio do outro. O casal não revelou os motivos que levaram ao fim da relação.
Ao final, Claude Troisgros e Clarisse Sette informaram que os comentários do post seriam desativados. Eles justificaram a decisão pela impossibilidade de responder a todas as mensagens de apoio recebidas. O casal afirmou que pretende retomar o contato com o público aos poucos.
Claude e Clarisse se conheceram nos bastidores do canal GNT. Na época, ele fazia parte do elenco da emissora como apresentador, enquanto ela era gerente, responsável por contratos e pela área comercial. Em entrevista ao jornal O Globo, em 2016, Clarisse contou que o início da relação foi marcado por um mal-entendido relacionado ao cancelamento de uma viagem à África do Sul.
Segundo ela, Claude chegou a 'detestá-la' durante o desentendimento, mas telefonou horas depois para reconsiderar sua posição. Os dois acabaram resolvendo a situação e, posteriormente, oficializaram a união, em 2009. Quando se conheceram, ambos já tinham filhos de relacionamentos anteriores: Claude é pai de Thomas e Carolina, enquanto Clarisse tem Julia e Bento.
Claude Troisgros é um chef francês nascido em uma tradicional família de cozinheiros e donos de restaurantes. Ele se mudou para o Brasil na década de 1970 e, desde então, construiu uma carreira no país. Dono de vários restaurantes, tornou-se uma das figuras conhecidas da gastronomia brasileira.
Na televisão, Claude passou pelo GNT, onde participou do 'Menu Confiança' antes de comandar seu próprio programa, 'Que Marravilha!', no ar desde 2010. Em 2019, chegou à TV aberta como apresentador do reality gastronômico 'Mestre do Sabor', da Globo. Também apresentou 'The Taste Brasil'.