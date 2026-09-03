Investimento de mais de R$ 1 bilhão: supercomputador de IA instalado no Rio Grande do Norte será um dos mais potentes do mundo

Para o projeto, será investido mais de R$ 1 bilhão em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). A operação ficará a cargo do Laboratório Nacional de Computação Científica, com acesso destinado a universidades, empresas, centros de pesquisa e órgãos públicos.
A estrutura poderá atender projetos que envolvam treinamento de sistemas de inteligência artificial, saúde, energia, clima, petróleo e gás, além do desenvolvimento de novas aplicações. Para pesquisadores da UFRN, a chegada do equipamento pode alterar o cenário científico do Nordeste ao aproximar instituições locais de uma capacidade computacional antes concentrada em outras regiões.
O impacto esperado, porém, vai além dos trabalhos acadêmicos e inclui a criação de oportunidades para profissionais especializados em software, redes, armazenamento, segurança e administração de sistemas. O projeto também prevê transferência de tecnologia, capacitação de profissionais brasileiros, produção conjunta de softwares e acordos com instituições científicas.
A escolha do Rio Grande do Norte levou em conta, entre outros fatores, sua capacidade de geração de energia eólica e a intenção de espalhar pelo país estruturas de computação de alto desempenho. A instalação no estado pode favorecer a atração de empresas e novos projetos de pesquisa e desenvolvimento para o Nordeste.
Segundo Samuel Xavier, professor do Departamento de Engenharia da Computação e Automação da UFRN, outro objetivo é ampliar a capacidade nacional de processar dados estratégicos dentro do próprio território, sob controle brasileiro. Dessa forma, o país poderá diminuir a necessidade de contratar processamento no exterior e ampliar o domínio sobre modelos de IA e conhecimentos ligados à operação do equipamento.
A iniciativa faz parte do 'Plano Brasileiro de Inteligência Artificial', cuja estimativa prevê investimentos de R$ 23 bilhões até 2028. 'É esse processo que pode transformar a compra de um supercomputador em uma construção efetiva de autonomia tecnológica brasileira', afirmou Xavier à revista Exame.