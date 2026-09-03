Galeria Investimento de mais de R$ 1 bilhão: supercomputador de IA instalado no Rio Grande do Norte será um dos mais potentes do mundo Programado para entrar em funcionamento no encerramento de 2027, o sistema alcançará a marca de 7,2 quintilhões de operações por segundo, patamar que o colocará entre os dez equipamentos mais velozes do planeta na modalidade. Por Flipar

Divulgação/UFRN