Cidades flutuantes: projeto na Coreia do Sul busca enfrentar avanço do nível do mar

Centenas de milhões de pessoas vivem em regiões vulneráveis à elevação do nível do mar, ameaça que persiste mesmo com a redução do aquecimento global. Em 2023, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que o avanço dos oceanos poderá provocar deslocamentos em massa de populações costeiras ao longo das próximas décadas.