Entretenimento Um ano sem Luis Fernando Verissimo: vida e obra de um dos maiores cronistas brasileiros O dia 30 de agosto de 2026 marcou um ano da morte de Luis Fernando Verissimo, um dos mais importantes cronistas brasileiros. O escritor morreu em 2025, aos 88 anos, em Porto Alegre, após complicações decorrentes de uma pneumonia. Filho do também escritor Érico Verissimo, ele construiu uma trajetória própria e se tornou referência na literatura brasileira. Ao longo de mais de seis décadas, destacou-se pelo humor, pela ironia e pela observação do cotidiano. Por Flipar

Unesp/Divulgação