Limão-caviar: conheça a fruta exótica que pode custar R$ 1 mil o quilo

O preço elevado é uma das características que chamam atenção no limão-caviar. Em lojas especializadas, uma porção de apenas 100 gramas pode custar entre R$ 50 e R$ 100 — e há estabelecimentos que cobram ainda mais. Isso significa que o valor do quilo pode se aproximar ou ultrapassar R$ 1 mil, dependendo da variedade, da oferta e do local de venda.