Limão-caviar: conheça a fruta exótica que pode custar R$ 1 mil o quilo

O limão-caviar é nativo das florestas subtropicais da costa leste da Austrália, onde cresce em arbustos ou pequenas árvores. Consumido tradicionalmente por povos aborígenes australianos, ganhou espaço nas últimas décadas na alta gastronomia mundial, principalmente pelo sabor cítrico e pela textura peculiar de sua polpa.
A polpa do limão-caviar é formada por pequenas esferas translúcidas, semelhantes a pérolas.A aparência dessas pequenas esferas lembra as ovas de peixe usadas no caviar, o que deu origem ao nome popular “limão-caviar”
Além da semelhança visual, as bolinhas se rompem quando mastigadas, liberando o suco cítrico de uma só vez. Essa característica torna a fruta bastante diferente dos limões convencionais.
As cores do limão-caviar variam bastante, com frutos e polpas que podem apresentar tons de verde, amarelo, rosa, vermelho e até nuances alaranjadas e arroxeadas. Por ser uma fruta rara e valorizada, também é comercializada em pequenas porções.
O preço elevado é uma das características que chamam atenção no limão-caviar. Em lojas especializadas, uma porção de apenas 100 gramas pode custar entre R$ 50 e R$ 100 — e há estabelecimentos que cobram ainda mais. Isso significa que o valor do quilo pode se aproximar ou ultrapassar R$ 1 mil, dependendo da variedade, da oferta e do local de venda.
Na gastronomia, o limão-caviar costuma ser usado para finalizar pratos, preservando as pequenas esferas inteiras até o momento do consumo. Combina com peixes, frutos do mar, saladas e sobremesas, além de aparecer em drinques. As “pérolas” acrescentam acidez e uma textura incomum às receitas.
Apesar da aparência exótica do fruto, a planta do limão-caviar é um arbusto ou pequena árvore espinhosa, que pode atingir alguns metros de altura. Seu desenvolvimento é relativamente lento, e os frutos são alongados e estreitos. Quando maduros, são cortados para revelar as pequenas esferas cítricas em seu interior.