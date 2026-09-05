Antônio Fagundes e Alexandra Martins relembram início do namoro

No programa, os dois comentaram ainda sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar ao lado do parceiro. Fagundes afirmou que costuma responder a esse questionamento com bom humor. 'A gente é muito feliz de estar juntos', disse o ator, acrescentando que o trabalho conjunto aumenta os assuntos do dia a dia do casal, ao contrário do que muitas pessoas imaginam.