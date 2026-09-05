Antônio Fagundes e Alexandra Martins relembram início do namoro

Durante a conversa, Alexandra contou que os dois se conheceram durante a última temporada de 'Carga Pesada' e que a parceria profissional entre eles nunca parou. 'A gente se conheceu trabalhando e continuamos trabalhando juntos até hoje', disse a atriz. Segundo ela, em janeiro de 2027, fará 20 anos desde aquele primeiro contato.
Depois de 'Carga Pesada', os dois voltaram a atuar juntos em outros projetos, incluindo a novela 'Tempos Modernos'. Com o passar dos anos, o casal também passou a produzir peças de teatro e trabalhos para o cinema. No entanto, o início do envolvimento não foi rápido.
Na época, os dois viviam momentos distintos. Fagundes tinha uma carreira consolidada na televisão, enquanto Alexandra estava no início da trajetória profissional. A diferença de 30 anos entre eles, porém, não impediu a aproximação, mas o romance levou tempo para se firmar. Antônio contou que foram necessários cerca de dois anos entre os primeiros encontros e o início oficial da relação.
'Foram muitos primeiros encontros. Demorou, ela foi difícil', afirmou o ator sobre o processo até o relacionamento se firmar. O ator contou que os dois passaram primeiro por conversas informais e, depois, por parcerias em peças de teatro, até que o vínculo amoroso se estabelecesse de forma definitiva. Atualmente, o casal está oficialmente casado há 10 anos.
No programa, os dois comentaram ainda sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar ao lado do parceiro. Fagundes afirmou que costuma responder a esse questionamento com bom humor. 'A gente é muito feliz de estar juntos', disse o ator, acrescentando que o trabalho conjunto aumenta os assuntos do dia a dia do casal, ao contrário do que muitas pessoas imaginam.
Antônio Fagundes nasceu em 18 de abril de 1949, no Rio de Janeiro, e é um dos nomes consolidados da dramaturgia brasileira, com mais de cinco décadas de carreira na televisão, no teatro e no cinema. Ao longo da carreira, o ator interpretou personagens marcantes, como o caminhoneiro Pedro em 'Carga Pesada' e o empresário Ivan Meirelles em 'Vale Tudo'.
Alexandra Martins é uma atriz conhecida por interpretar Dulcinéa Lumbriga, a 'Duba', na novela 'Tempos Modernos', de 2010. Também atuou nas produções 'Pirlimpimpim', 'Two Faces' e 'Carga Pesada'. Além da televisão, participou de diversas peças de teatro.