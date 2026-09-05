Rivais fora das telas? Relembre atores que não se davam nos bastidores de produções

Dwayne Johnson e Vin Diesel: O conflito veio a público em 2016 e, durante as filmagens do 8º longa da franquia 'Velozes & Furiosos', os dois chegaram a gravar suas cenas separadamente. Depois de anos de afastamento e trocas de declarações, Johnson retornará para o último filme da saga, que tem previsão de lançamento para 2028.
Julia Roberts e Nick Nolte: A relação entre os protagonistas ficou bastante ruim durante a produção do filme 'Adoro Problemas', de 1994. Roberts chamou Nolte de 'nojento', enquanto ele também fez comentários negativos sobre a atriz. O clima chegou a ser tão complicado que os dois tiveram poucas cenas juntos no set para não terem que interagir.
Lucy Liu e Bill Murray: Durante as gravações do filme 'As Panteras', lançado em 2000, Murray interrompeu uma cena para criticar abertamente a capacidade de atuação de Liu, gerando uma discussão acalorada que paralisou as filmagens. Murray acabou substituído na sequência do filme.
Bette Davis e Joan Crawford: Este é provavelmente um dos exemplos mais famosos de rixa da história de Hollywood. A rivalidade entre as duas já existia antes do filme 'O Que Terá Acontecido a Baby Jane?', de 1962, e se intensificou durante as filmagens, com provocações e disputas nos bastidores.
Charlize Theron e Tom Hardy: O clima tenso das filmagens de 'Mad Max: Estrada da Fúria' e os métodos de atuação opostos geraram discussões frequentes entre os protagonistas. A tensão escalou a tal ponto que Charlize solicitou segurança particular no set após criticar os atrasos constantes de Hardy.
Will Smith e Janet Hubert: A intérprete original da Tia Vivian deixou a série 'Um Maluco no Pedaço' após a 3ª temporada por fortes divergências salariais e criativas com Smith. O conflito público durou quase três décadas até se reconciliarem em um reencontro especial.
Patrick Swayze e Jennifer Grey: Apesar da química na tela, os dois protagonistas do clássico 'Dirty Dancing: Ritmo Quente' tiveram dificuldades durante a produção. Swayze teria se irritado com o comportamento de Grey, enquanto ela também demonstrou frustração com algumas atitudes do colega.
Jerome Flynn e Lena Headey: Essa treta tem uma particularidade: os dois tiveram um relacionamento amoroso antes da série 'Game of Thrones' e, depois do término, teriam ficado sem se falar. A situação foi tão comentada que existia uma cláusula informal nos bastidores para evitar que os personagens dos dois tivessem cenas juntos.