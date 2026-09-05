Celebridades e TV Rivais fora das telas? Relembre atores que não se davam nos bastidores de produções Nem sempre a boa química diante das câmeras se repete nos bastidores. Ao longo da história do cinema e da televisão, diversos atores protagonizaram discussões, desentendimentos e rixas durante produções de sucesso. Em alguns casos, os conflitos se restringiram aos sets; em outros, as disputas continuaram mesmo depois do fim das filmagens. Relembre exemplos! Por Flipar

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