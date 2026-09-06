Muito além da nossa Lua: conheça os fascinantes satélites naturais do Sistema Solar

Caronte (Charon), a maior lua de Plutão, foi descoberta pelo astrônomo James Christy em 1978. É tão grande em relação a Plutão que os dois orbitam um ponto comum situado fora do próprio Plutão. Assim, o conjunto é frequentemente descrito como um sistema binário, embora Plutão seja oficialmente classificado como planeta anão e Caronte como sua lua.