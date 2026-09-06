Galeria Do popular arroz ao pouco conhecido teff: conheça a diversidade dos cereais e os nutrientes que eles oferecem Os cereais acompanham a alimentação humana há milhares de anos e são importantes fontes de energia e nutrientes. Presentes em diferentes culturas, fornecem carboidratos, fibras, vitaminas, minerais e proteínas. Do conhecido arroz a variedades pouco familiares aos brasileiros, descubra a diversidade desses alimentos. Por Flipar

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