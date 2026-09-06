Do popular arroz ao pouco conhecido teff: conheça a diversidade dos cereais e os nutrientes que eles oferecem

Trigo – Originário do sudoeste da Ásia, é cultivado há milhares de anos e consumido principalmente em pães, massas e bolos. Fonte de carboidratos, proteínas, vitaminas do complexo B e minerais, oferece ainda mais fibras quando consumido na versão integral.
Arroz – Originário da Ásia, é cultivado há milhares de anos e constitui a base da alimentação de bilhões de pessoas. Fonte de carboidratos, também fornece vitaminas do complexo B e minerais. Na versão integral, preserva mais fibras e nutrientes.
Milho – Originário das Américas, é cultivado há milhares de anos e consumido cozido, assado ou em preparações como farinhas, polenta e pipoca. Fonte de carboidratos e fibras, também fornece vitaminas do complexo B, minerais e carotenoides.
Aveia – Cultivada há milhares de anos na Europa e na Ásia, é muito consumida em mingaus, vitaminas, frutas e outras preparações. Fonte de carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, destaca-se pelas fibras solúveis, especialmente as betaglucanas.
Cevada – Originária do sudoeste da Ásia, está entre os cereais cultivados há mais tempo pelo ser humano. Usada em sopas, pães e na produção de bebidas, fornece carboidratos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais, com destaque para as betaglucanas.
Quinoa – Originária da região dos Andes, é cultivada há milhares de anos e consumida em saladas, sopas e acompanhamentos. Fonte de fibras, minerais e vitaminas, destaca-se pelas proteínas de boa qualidade, que fornecem todos os aminoácidos essenciais.
Amaranto – Originário das Américas, era cultivado por povos pré-colombianos e hoje é consumido em grãos, farinhas e diversas receitas. Rico em proteínas, fibras e minerais como ferro, magnésio e manganês, não contém glúten naturalmente.
Centeio – Originário da Ásia e cultivado posteriormente em grande escala na Europa, é muito usado em pães, farinhas e bebidas. Fonte de carboidratos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio, fósforo e manganês.
Sorgo – Originário da África, é cultivado há milhares de anos e consumido em grãos, farinhas, pães e mingaus. Fonte de carboidratos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais, também contém compostos antioxidantes e não possui glúten naturalmente.
Teff – Originário da África, especialmente da Etiópia e da Eritreia, é um pequeno cereal usado tradicionalmente em pães e mingaus. Fonte de carboidratos, fibras, proteínas e minerais como ferro, magnésio e cálcio, não contém glúten naturalmente.
Fonio – Originário da África Ocidental, é um cereal ancestral consumido há milhares de anos em mingaus, acompanhamentos e farinhas. Fonte de carboidratos, fornece proteínas, fibras e minerais como ferro e magnésio, além de não conter glúten naturalmente.
Trigo-sarraceno – Originário da Ásia, apesar do nome não é um tipo de trigo, mas um pseudocereal. Consumido em grãos, farinhas, massas e panquecas, fornece carboidratos, fibras, proteínas, magnésio e manganês e não contém glúten naturalmente.
Painço – Cultivado há milhares de anos na Ásia e na África, é consumido cozido, em mingaus, farinhas e outras preparações. Fonte de carboidratos, fibras, proteínas, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio e fósforo, não contém glúten naturalmente.
Kamut – Nome comercial de uma antiga variedade de trigo, o trigo khorasan, cultivado historicamente no Oriente Médio e na Ásia Central. Consumido em grãos, pães e massas, fornece carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como selênio, magnésio e fósforo.
Espelta – Antiga espécie de trigo cultivada há milhares de anos na Europa e na Ásia, é consumida em pães, massas, farinhas e grãos. Fonte de carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro, magnésio, fósforo e manganês.