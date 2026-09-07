Além do 7 de Setembro: por que a Bahia celebra a Independência do Brasil em 2 de Julho

O 2 de Julho é feriado estadual e uma das datas mais importantes para os baianos, celebrada com cortejos e festas populares. Ligado à independência consolidada em 1823, o Hino ao Dois de Julho tornou-se o hino oficial da Bahia em 2010. “Nasce o sol a 2 de Julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol, até o sol é brasileiro”, afirma a primeira estrofe.