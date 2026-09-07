Estilo de Vida Agachamentos por passagem: iniciativa transforma exercício físico em incentivo à saúde Em Cluj-Napoca, na Romênia, uma iniciativa curiosa já permitiu trocar 20 agachamentos por uma passagem gratuita de ônibus. A ação integrou uma campanha para incentivar a prática de exercícios físicos e hábitos mais saudáveis. Por Flipar

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