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Anos 1990 de volta: objetos e brinquedos que despertam nostalgia e boas lembranças

Quem viveu a infância nos anos 1990 certamente guarda lembranças de objetos e brinquedos que marcaram a época. Confira alguns itens que fizeram sucesso e ainda hoje despertam nostalgia.

Por Flipar
Montagem Flipar

O Super Nintendo foi o grande videogame da geração dos anos 90. Era o sonho de consumo de muitos jovens. PlayStation e Xbox, que dominaram o mercado em seguida, só ganharam força no Brasil no começo dos anos 2000.

Divulgação/Mercado Livre

O Mega Drive, assim como o Super Nintendo, era outra alternativa para os jovens fãs de jogos eletrônicos. Era possível também disputar os jogos deste console no computador.

Youtube/Rodrigo Vieira - RSSV

O Minigame, com jogos de 8 bits, também era um sucesso, com jogos como o 'jogo da cobrinha' ou 'tetris'. Ao longo dos anos, foram adaptados para os primeiros celulares. Quem nunca aproveitou o celular dos pais para curtir esses jogos?

Youtube/Game Archive - No Commentary Gameplay

Todo mundo também tinha um Tamagotchi. Era uma espécie de animal de estimação virtual e era necessário dar comida, banho, carinho e atenção.

Youtube/André Vieira

Ainda na parte de tecnologia dos anos 90, havia os disquetes. Era um disco de armazenamento, que com o avanço da tecnologia acabou sendo substituído por dispositivos como o pendrive.

Youtube/O Saudosista

Atualmente é possível escutar música em aplicativos pelo celular. Mas, nos anos 90, se você quisesse escutar música no fone de ouvido durante um passeio, precisava de um discman para colocar o CD.

Youtube/Tutorial Em Geral

Os relógios 'Baby-G' foram uma febre entre as mulheres. Era um acessório que chamava atenção pelo estilo esportivo e jovial.

Youtube/HolaSoyPedro2

Outro sucesso entre as meninas era a série de sandálias 'Melissa'. havia diversos modelos, sempre feitas de material plástico, com cores variadas.

Divulgação/Dafiti

Tirar onda na escola era ter um 'estojão'. O acessório tinha tinha lápis, giz de cera, canetinha, tesoura e muito mais.

Divulgação/Mercado Livre

Já entre os meninos o sucesso era a linha de bonecos 'Playmobil'. Pequenos, movimentavam os braços e as pernas. Os cabelos eram destacáveis e o boneco tinha um sorriso no rosto.

Youtube/SLIME SAM SAPECA

As bolinhas saltitantes também faziam sucesos entre as crianças. Uma dor de cabeça para os pais...

Youtube/JÚLIA FRANCO

Os Ioiôs também foram uma febre entre as crianças. A Coca-Cola e outras empresas chegavam a fazer campanhas promocionais com o brinquedo para presentear a criançada.

Divulgação/Shoppe

Outro grande sucesso entre as crianças era a 'pitchulinha'. O Guaraná chegou a fazer promoções com a 'pokebola', que tinha um 'Pokemón' surpresa dentro.

Divulgação/Guaraná Antarctica

Os Geloucos também foram uma febre entre as crianças. Elas juntavam tampinhas de refrigerante para trocar pelos bichinhos. Eles também foram uma febre entre as crianças.

Youtube/WTG Mix Coleções

Outra febre entre as crianças foram os Tazos. Era possível adquirir, principalmente, comprando biscoitos.

Youtube/Droop's Games

Se hoje em dia é possível capturar Pokemón através do celular, nos anos 90 havia como adquiri-los através de cartas.

Youtube/Cartas de Pokemón

A pasta de dente da Tandy - pioneira no mercado de creme dental infantil - era a favorita da garotada. A marca ainda existe e é indicada para crianças entre 6 e 9 anos. Mas, na época, chamou atenção porque estava chegando ao mercado (entrou no Brasil em 1989) e o cheirinho conquistou a turma.

Divulgação/Mercado Livre

O pirulito Push-Pop também fazia sucesso entre as crianças. Era preciso colocar o dedo na parte inferior da embalagem para empurrar, fazendo com o que o pirulito saísse.

Youtube/Volta A Fita

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