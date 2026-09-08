Homens da Lama: mistério e tradição transformaram o povo Asaro em símbolo de Papua-Nova Guiné

Segundo a lenda, ao deixarem o rio cobertos pela argila clara de seu leito, eles foram confundidos com espíritos e assustaram os adversários. O episódio teria inspirado o costume de cobrir o corpo com argila e usar máscaras de barro para intimidar grupos inimigos.
Em 1957, Ruipo Okoroho retomou e adaptou uma prática anterior para apresentá-la na Exposição Agrícola das Terras Altas Orientais, em Goroka. A partir desse evento, as máscaras ganharam formas mais elaboradas e passaram a integrar performances que alcançaram projeção nacional e internacional.