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Homens da Lama: mistério e tradição transformaram o povo Asaro em símbolo de Papua-Nova Guiné

A tradição surgiu em um dos países de maior diversidade cultural do planeta, onde convivem centenas de povos e são faladas mais de 800 línguas. Segundo uma das narrativas populares, os moradores do Vale do Asaro foram derrotados em um conflito tribal e buscaram abrigo às margens do rio Asaro.

Por Flipar
Wikimedia Commons/Jialiang Gao

Segundo a lenda, ao deixarem o rio cobertos pela argila clara de seu leito, eles foram confundidos com espíritos e assustaram os adversários. O episódio teria inspirado o costume de cobrir o corpo com argila e usar máscaras de barro para intimidar grupos inimigos.

Flickr - gailhampshire

Em 1957, Ruipo Okoroho retomou e adaptou uma prática anterior para apresentá-la na Exposição Agrícola das Terras Altas Orientais, em Goroka. A partir desse evento, as máscaras ganharam formas mais elaboradas e passaram a integrar performances que alcançaram projeção nacional e internacional.

Wikimedia Commons/http://veton.picq.fr

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