Estilo de Vida Homens da Lama: mistério e tradição transformaram o povo Asaro em símbolo de Papua-Nova Guiné A tradição surgiu em um dos países de maior diversidade cultural do planeta, onde convivem centenas de povos e são faladas mais de 800 línguas. Segundo uma das narrativas populares, os moradores do Vale do Asaro foram derrotados em um conflito tribal e buscaram abrigo às margens do rio Asaro. Por Flipar

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