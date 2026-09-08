Estilo de Vida Bicicleta: conheça a origem, a evolução e as curiosidades desse meio de transporte cheio de benefícios A história da bicicleta moderna remonta ao início do século XIX, quando o alemão Karl von Drais criou a Laufmaschine. Apresentada em 1817, ela tinha duas rodas alinhadas, mas ainda não possuía pedais. O veículo ficou conhecido também como “cavalo de corrida” (dandy horse). Por Flipar

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