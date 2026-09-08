Galeria Paraísos em alto-mar: conheça alguns dos atóis mais impressionantes do planeta Entre as formações existentes nos oceanos estão os atóis, estruturas em formato de anel formadas principalmente por recifes de coral. Eles geralmente cercam uma lagoa central e se desenvolvem ao redor de antigas ilhas vulcânicas que, ao longo de milhões de anos, podem afundar e desaparecer abaixo da superfície do mar. Por Flipar

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