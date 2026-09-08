Camilly Gosch: catarinense de 20 anos chega ao 2º lugar no ranking mundial de taekwondo e mira Olimpíadas de 2028

No Campeonato Catarinense, a equipe também se destacou ao terminar a competição com 43 medalhas, sendo 25 de ouro, 11 de prata e sete de bronze, mais de 100 pontos à frente da 2ª colocada. O trabalho desenvolvido ainda alcançou um marco em 2026, com 11 atletas de São José convocados para representar o Brasil em competições internacionais, o maior número de representantes da cidade em uma única temporada.