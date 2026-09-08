Camilly Gosch: catarinense de 20 anos chega ao 2º lugar no ranking mundial de taekwondo e mira Olimpíadas de 2028

O desempenho individual da atleta acompanha uma fase de resultados expressivos do município de São José no esporte. A cidade soma cinco títulos gerais dos Jogos Abertos de Santa Catarina no masculino e quatro no feminino, além de duas conquistas femininas nos Joguinhos Abertos.
No Campeonato Catarinense, a equipe também se destacou ao terminar a competição com 43 medalhas, sendo 25 de ouro, 11 de prata e sete de bronze, mais de 100 pontos à frente da 2ª colocada. O trabalho desenvolvido ainda alcançou um marco em 2026, com 11 atletas de São José convocados para representar o Brasil em competições internacionais, o maior número de representantes da cidade em uma única temporada.
O taekwondo é uma arte marcial de origem sul-coreana que combina técnicas de defesa pessoal, golpes com os pés e movimentos rápidos de ataque. A modalidade ganhou espaço no cenário esportivo internacional e integra o programa dos Jogos Olímpicos desde Sydney 2000.
As disputas ocorrem em um espaço delimitado, com atletas que utilizam equipamentos de proteção e somam pontos ao atingir áreas válidas do adversário. Além da técnica e da velocidade, o esporte exige equilíbrio e capacidade de reação. O Brasil já conquistou três medalhas olímpicas de bronze na modalidade, sendo a última delas em Paris 2024 com Edival Pontes, o Netinho.