Galeria Amazônia abriga mais de 2,7 mil espécies de peixes, segundo estudo A Bacia Amazônica concentra uma das maiores diversidades de peixes de água doce do planeta. São mais de 2,7 mil espécies identificadas, o que corresponde a cerca de 15% de todas as espécies conhecidas no mundo. Aproximadamente dois terços desses peixes são encontrados exclusivamente na região. Os números estão na quarta edição do relatório “Peixes Esquecidos da Amazônia”, liderado pela The Nature Conservancy (TNC) com a participação de mais de 50 especialistas de 30 organizações. Por Flipar

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