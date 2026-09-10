Sílvia Pfeifer relembra divórcio aos 62 anos e fala sobre novo relacionamento

Aliás, na entrevista, Sílvia também comentou sobre a sua carreira e citou o seu retorno às novelas em 'Dona de Mim', exibida pela TV Globo entre 2025 e 2026. Nascida em 24 de fevereiro de 1958, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começou como modelo em 1979, aos 21 anos, e, em 1981, foi para a Europa, onde viveu e trabalhou em Milão e Paris, desfilando para várias grifes.