Sílvia Pfeifer relembra divórcio aos 62 anos e fala sobre novo relacionamento

O casamento entre Sílvia e Nélson Chamma Júnior começou quando a atriz tinha apenas 18 anos de idade, durou 44 anos e resultou em dois filhos, Emanuella e Nicholas. A separação foi anunciada publicamente pelo casal no fim de 2021, quando Sílvia completava 62 anos de idade.
Durante a entrevista ao podcast, a atriz contou que o ex-marido representava uma referência masculina de amor e afeto muito importante em sua vida, já que começou a namorá-lo muito nova e teve poucos namorados antes, e isso foi determinante para moldar a forma como enxergava os vínculos afetivos.
Por isso, Sílvia explicou que o divórcio a levou a um processo de autodescoberta. Ela precisou reconhecer seus próprios desejos, medos e dificuldades diante dessa nova realidade. Segundo ela, foi impactante se ver solteira nessa idade, principalmente porque se relacionar nessa etapa da vida é diferente de se relacionar quando se é mais nova.
Mas viu o momento como uma oportunidade de se observar como uma mulher desejante. Atualmente, Sílvia namora o advogado, poeta e escritor Edson Pinto, de 67 anos. Ela assumiu o relacionamento publicamente em julho de 2025. A atriz descreveu a relação atual como madura e estável.
Aliás, na entrevista, Sílvia também comentou sobre a sua carreira e citou o seu retorno às novelas em 'Dona de Mim', exibida pela TV Globo entre 2025 e 2026. Nascida em 24 de fevereiro de 1958, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começou como modelo em 1979, aos 21 anos, e, em 1981, foi para a Europa, onde viveu e trabalhou em Milão e Paris, desfilando para várias grifes.
A estreia como atriz na televisão aconteceu em 1990, na minissérie 'Boca do Lixo', pela TV Globo, seguida pela novela 'Meu Bem, Meu Mal'. A partir daí, Sílvia construiu uma carreira de sucesso na televisão, com participações em novelas como 'Tropicaliente', 'Malhação', 'O Rei do Gado', 'Torre de Babel' e 'Celebridade'.
Também atuou em Portugal, onde viveu por um período e participou de produções como 'Ouro Verde' e 'Maré Alta'. Também passou pela Record, onde fez parte do elenco da novela 'Bela, a Feia', “Topíssima” e outras. Ao longo da carreira, também esteve em alguns filmes como 'Não Quero Falar Sobre Isso Agora' e 'A Cartomante'.