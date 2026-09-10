Celebridades e TV

Personalidades americanas que têm ascendência na Espanha

Muitos artistas dos Estados Unidos têm raízes espanholas que refletem movimentos migratórios marcantes no continente. Essas ascendências formam uma herança cultural diversa que ainda se manifesta em sobrenomes, histórias familiares e tradições.

Por Flipar
Draceane wikimedia commons

Jessica Alba – Nascida em Pomona em 28/4/1981, tem ascendência espanhola pelo lado paterno, ligada a famílias que migraram da Espanha para o México antes de chegarem aos EUA. Suas raízes incluem linhagens castelhanas preservadas por gerações.

Divulgação

Alexis Bledel – Nascida em Houston em 16/9/1981, tem ascendência espanhola pelo pai, descendente de famílias que mantiveram o idioma e tradições hispânicas. Essa herança sempre foi valorizada na formação cultural da atriz.

Gdcgraphics wikimedia commons

Christina Aguilera – Nascida em Staten Island em 18/12/1980, possui ascendência espanhola por meio do pai, cuja família equatoriana tem origem documentada na Espanha. Essa linha genealógica remete a imigrantes que levaram costumes ibéricos para o continente.

wikimedia commons Tài chính Kinh doanh 5.1

Martin Sheen – Nascido em Dayton em 3/8/1940 como Ramón Estévez, é filho de um imigrante espanhol natural da Galícia. Suas raízes galegas influenciaram diretamente seu nome de batismo e sua identidade familiar.

Reprodução de vídeo do site abcnews.go.com

Charlie Sheen – Nascido em Nova York em 3/9/1965, herdou ascendência espanhola do pai, Martin Sheen, mantendo a linhagem da Galícia. Sua família preservou sobrenomes de origem ibérica ao longo das gerações.

Divulgação

Emilio Estevez – Nascido em Nova York em 12/5/1962, também descende de espanhóis pela linhagem paterna de Martin Sheen. Suas raízes vêm de imigrantes galegos que mantiveram tradições familiares.

Sam wikimedia commons

Renée Zellweger – Nascida em Katy em 25/4/1969, possui ascendência espanhola distante pela linhagem materna, ligada a famílias que migraram entre países europeus. Essa herança aparece em registros familiares anteriores ao século XX.

Cameron Diaz – Nascida em San Diego em 30/8/1972, tem ascendência espanhola por meio do pai, cuja família é originária das Ilhas Canárias. Suas raízes passam por gerações que deixaram o arquipélago rumo ao Caribe.

Reprodução Instagram

Eva Longoria – Nascida em Corpus Christi em 15/3/1975, descende de espanhóis que se estabeleceram no território do Texas antes mesmo da anexação pelos EUA. Seus antepassados remetam a linhagens castelhanas do século XVII.

Wikimedia Commons/ Peabody Awards

Jenna Ortega – Nascida em Coachella Valley em 27/9/2002, possui ascendência espanhola por ramos ligados ao México e Porto Rico, ambos com raízes castelhanas. Sua herança aparece em genealogias familiares preservadas.

reprodução

Lynda Carter – Nascida em Phoenix em 24/7/1951, tem ascendência espanhola pelo lado materno, marcada por famílias que migraram da Espanha para o México. Esses vínculos moldaram parte da identidade cultural transmitida a ela.

S² Communications wikimedia commons

Bella Thorne – Nascida em Pembroke Pines em 8/10/1997, possui ascendência espanhola por ramos familiares de origem castelhana. Sua genealogia inclui linhagens que migraram pelo Caribe antes de chegarem aos EUA.

Reprodução/bellathorne

Jay Hernandez – Nascido em Montebello em 20/2/1978, tem ascendência espanhola pela família de origem mexicana, ligada a colonizadores ibéricos estabelecidos há séculos no continente. Suas raízes refletem essa longa linha histórica.

Gage Skidmore wikimedia commons

Michael Trevino – Nascido em Los Angeles em 25/1/1985, possui ascendência espanhola pelos dois lados da família, que trazem linhagens vindas da Espanha para o México antes de chegarem aos EUA. Essa conexão é marcante na história genealógica dele.

Vagueonthehow flickr

Veja Mais