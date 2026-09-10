Implantes hormonais no Brasil: regras ampliam controle e restringem os “chips da beleza”

Em 2021, a Febrasgo já alertava que não havia evidências científicas relevantes para sustentar o uso do implante de gestrinona contra a endometriose. Antes das regras da Anvisa, a SBEM criou um canal voluntário para médicos relatarem efeitos adversos. Entre eles estavam hipertensão, alterações de colesterol e triglicérides, infarto e AVC.