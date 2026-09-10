Animais Pirarucu: o gigante amazônico que impressiona pelo tamanho e preocupa longe de seu habitat natural O pirarucu está entre os maiores peixes de água doce do mundo e pode atingir cerca de três metros e 200 quilos. Nativo da Bacia Amazônica, é um predador carnívoro e oportunista. Sua alimentação inclui principalmente peixes, além de crustáceos e outros pequenos animais. Por Flipar

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