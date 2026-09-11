Figurino de Mr. Freeze virou objeto de desejo de Arnold Schwarzenegger após ‘Batman & Robin’; ator alugou ‘valor simbólico’
Astro de ação dos anos 1980 e 1990, Arnold Schwarzenegger acumulou ao longo da carreira uma série de personagens que se tornaram referências no cinema, ainda assim nem todos os seus papéis tiveram a mesma aceitação. Um exemplo foi sua participação como o vilão Mr. Freeze em “Batman & Robin”, de 1997.
Por Flipar
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'Os atores gostariam de sair com pedaços, e precisamos ter muito cuidado para que isso aconteça o mínimo possível. Arnold Schwarzenegger queria uma fantasia de Mr. Freeze. Ele chegou ao topo do estúdio', contou o produtor.