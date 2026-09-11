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Bolos de chocolate: peculiaridades dessa delícia com toque especial em diferentes países

Bolos de chocolate estão sempre entre as guloseimas preferidas em celebrações e também no dia a dia, para o lanche ou um encontro entre amigos. E isso acontece em vários países, com peculiaridades que caracterizam essas delícias.

Por Flipar
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No Brasil, o bolo de brigadeiro é um clássico. Preparado com chocolate ao leite e finalizado com uma camada generosa de brigadeiro cremoso, se destaca pela facilidade de preparo e pelo sabor irresistível. Veja alguns bolos de chocolate que são muito apreciados em diferentes países.

Reprodução do site cooknenjoy.com/bolo-vulcao-de-brigadeiro/

Chocotorta (Argentina): Sobremesa clássica da Argentina, muito popular em festas e encontros familiares. A preparação é simples, não exige forno, e a sobremesa é montada em camadas, semelhante a um tiramisù.

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São camadas de biscoito de chocolate embebidos em café ou leite e intercaladas com um creme à base de doce de leite e queijo tipo mascarpone ou cream cheese.

wikimedia commons Javier Prazak

Texas Sheet Cake (EUA): É um bolo de chocolate típico do sul dos Estados Unidos, conhecido por ser feito em uma forma larga e rasa, o que lhe confere uma camada fina e mais úmida.

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Tradicionalmente, o bolo — ainda morno — é coberto com uma cobertura de chocolate quente que é despejada por cima, criando uma camada cremosa que se funde levemente com a massa, proporcionando uma textura marcante.

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Sacher-Torte (Áustria): Essa é uma famosa torta de chocolate austríaca, criada em 1832 por Franz Sacher, um jovem confeiteiro de Viena, para uma ocasião especial da corte austríaca.

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A receita tradicional consiste em duas camadas de um bolo mais denso, com uma fina camada de geleia de damasco, e coberto com uma cobertura de chocolate escuro. Geralmente, é servido com chantilly.

Stefanie Laubscher por Pixabay

Molten Chocolate Cake (EUA): Também conhecido como Lava Cake, é uma sobremesa de chocolate famosa por seu interior cremoso e fluido que escorre ao ser cortada.

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Durante o processo de cozimento, o exterior do bolo fica firme, enquanto o centro permanece derretido, criando o efeito de “lava” de chocolate quente.

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Torta Garash (Bulgária): Sobremesa clássica da Bulgária, criada no fim do século 19 pelo confeiteiro húngaro Károly Garash. É feito principalmente com chocolate amargo e nozes.

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A torta é composta de finas camadas de bolo de nozes, que são unidas por um creme de chocolate. A cobertura também leva chocolate amargo.

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Mississippi Mud Pie (EUA): A torta foi criada em homenagem aos leitos lamacentos do rio Mississippi. É feita sobre uma base de biscoito de chocolate triturado ou massa de chocolate.

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Em seguida, vêm camadas cremosas que podem incluir recheio de pudim de chocolate, mousse ou sorvete de chocolate, finalizadas com uma cobertura de chantilly ou marshmallow e raspas de chocolate.

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Torta Tenerina (Itália): Típica da cidade de Ferrara, essa torta foi criada no início dos anos 1900. É conhecida por ter uma crosta fina e levemente crocante por fora, enquanto o interior é úmido e cremoso.

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É uma sobremesa simples, mas sofisticada, muitas vezes servida com uma leve polvilhada de açúcar de confeiteiro ou acompanhada de chantilly para complementar o sabor profundo do chocolate.

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Torta caprese (Itália): Originário da Ilha de Capri, na região da Campânia, esse bolo é feito com chocolate amargo e amêndoas moídas (ou farinha de amêndoas). Muitas vezes, é servida com uma camada de açúcar de confeiteiro polvilhado por cima.

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Além disso, a Torta caprese não leva farinha de trigo, o que lhe confere uma textura bem densa e molhadinha, ideal para quem busca uma sobremesa sem glúten. Costuma ser servida com chantilly ou sorvete.

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Kladdkaka (Suécia): Eleito o melhor bolo de chocolate do mundo, o Kladdkaka tem uma textura pegajosa, lembrando um brownie. Além disso, é conhecido por ter uma crosta levemente crocante por fora.

Dann Aragrim por Pixabay

Embora seja uma receita com ingredientes simples, essa iguaria sueca tem conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo!

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