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Homem da bandana vermelha: quem foi Welles Crowther, o herói que voltou ao fogo para salvar 18 pessoas no 11 de Setembro

Após o impacto, Crowther conseguiu chegar ao 78º andar, onde encontrou pessoas feridas, desorientadas e cercadas pela fumaça. Usando uma bandana vermelha que carregava desde os seis anos, ele ajudou a organizar a fuga dos sobreviventes pela escada A, uma das poucas rotas ainda acessíveis naquela região.

Por Flipar
Reprodução

A bandana, que antes era apenas uma lembrança de infância, se tornou o elemento que ligou os relatos e revelou quem era o desconhecido que havia arriscado a própria vida para salvar outras pessoas. Crowther já tinha ligação com o Corpo de Bombeiros antes dos ataques e atuava como voluntário em Nyack, cidade onde cresceu.

Flickr - TomH2323

Após sua morte, sua história passou a inspirar homenagens, bolsas de estudo e eventos esportivos, inclusive na Boston College, onde estudou e foi jogador de lacrosse. Em setembro de 2026, dias antes dos 25 anos dos atentados, ele recebeu de forma póstuma a Medalha Presidencial da Liberdade, considerada a maior condecoração civil dos Estados Unidos.

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