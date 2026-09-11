Galeria Homem da bandana vermelha: quem foi Welles Crowther, o herói que voltou ao fogo para salvar 18 pessoas no 11 de Setembro Após o impacto, Crowther conseguiu chegar ao 78º andar, onde encontrou pessoas feridas, desorientadas e cercadas pela fumaça. Usando uma bandana vermelha que carregava desde os seis anos, ele ajudou a organizar a fuga dos sobreviventes pela escada A, uma das poucas rotas ainda acessíveis naquela região. Por Flipar

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