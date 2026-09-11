Galeria Muito além da rebeldia: músicos que fizeram história e elevaram o som das grandes bandas do punk O punk surgiu na década de 1970 como um movimento musical marcado pela rebeldia, contestação e sonoridade direta e agressiva. Em diferentes bandas, músicos transformaram essa atitude em canções que desafiaram padrões e influenciaram gerações. Conheça alguns dos nomes que ajudaram a escrever a história do gênero. Por Flipar

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