Muito além da rebeldia: músicos que fizeram história e elevaram o som das grandes bandas do punk

O punk surgiu também como uma reação ao rock mais elaborado e tecnicamente complexo que ganhava espaço na década de 1970. Suas bandas apostavam em músicas mais simples, rápidas e diretas, rejeitando a superprodução e aspectos comerciais associados à indústria do rock da época.
Com o tempo, o punk rock deu origem ou contribuiu para o desenvolvimento de diferentes vertentes, como hardcore punk, pop punk e pós-punk. Sua influência ultrapassou a música e alcançou a moda, o comportamento e a cultura alternativa, deixando marcas que permanecem até hoje.
Apesar da associação do punk à simplicidade técnica, o gênero e suas vertentes também revelaram instrumentistas de grande habilidade e criatividade. Guitarristas, baixistas e bateristas ajudaram a criar sonoridades marcantes e influenciaram gerações. A seguir, conheça 10 músicos que fizeram história em bandas punk.
Topper Headon – Nascido em 30 de maio de 1955, na Inglaterra, foi baterista do The Clash entre 1977 e 1982. Versátil, incorporou influências de reggae, dub, funk e jazz ao punk da banda. Sua atuação no álbum “London Calling” (1979) ajudou a ampliar a diversidade rítmica do grupo.
Matt Freeman – Nascido em 23 de abril de 1966, nos Estados Unidos, é baixista e um dos fundadores do Rancid. Destaca-se pelas linhas de baixo rápidas, melódicas e tecnicamente elaboradas, combinando influências do punk, hardcore e ska.
Dave Baksh – Nascido em 26 de julho de 1980, no Canadá, é guitarrista do Sum 41 e conhecido pelo apelido “Brownsound”. Seu estilo combina a energia do punk rock com riffs e solos influenciados pelo heavy metal. A mistura ajudou a definir a sonoridade mais pesada da banda.
Ron Asheton – Nascido em 17 de julho de 1948, nos Estados Unidos, foi guitarrista e um dos fundadores do The Stooges, banda precursora do punk. Seu estilo explorava riffs pesados, distorção e ruídos, ajudando a criar uma sonoridade crua que influenciou gerações de músicos.
Mike Watt – Nascido em 20 de dezembro de 1957, nos Estados Unidos, foi baixista e cofundador do Minutemen. Seu estilo misturava punk, funk e jazz, com linhas de baixo inventivas e independentes da guitarra. Tornou-se um dos baixistas mais influentes do punk alternativo americano.
Tom Verlaine – Nascido em 13 de dezembro de 1949, nos Estados Unidos, foi vocalista, guitarrista e cofundador do Television. Destacou-se por solos angulares, improvisações e construções harmônicas incomuns no punk. Seu estilo influenciou fortemente o pós-punk e o rock alternativo. Tornar o texto mais encorpado
Geordie Walker – Nascido em 18 de dezembro de 1958, no Reino Unido, e falecido em 2023, foi guitarrista do Killing Joke. Ficou conhecido pelos acordes densos, dissonâncias e sonoridade pesada, desenvolvendo um estilo bastante particular. Seu trabalho influenciou músicos do pós-punk, rock industrial e metal.
El Hefe – Aaron Abeyta, nascido em 8 de agosto de 1965, nos Estados Unidos, é guitarrista e multi-instrumentista do NOFX desde 1991. Além da guitarra, incorporou trompete e outros instrumentos ao som da banda, destacando-se também pelos vocais e pela versatilidade musical.
Travis Barker – Nascido em 14 de novembro de 1975, nos Estados Unidos, tornou-se baterista do blink-182 em 1998. Reconhecido pela velocidade, precisão e criatividade, incorporou influências de diferentes estilos à sua técnica. Tornou-se uma das principais referências de bateria do pop punk.
Bad Brains – Antes de se tornar referência do hardcore punk, o grupo surgiu em Washington, D.C., em 1976, como Mind Power, com forte influência do jazz fusion. Essa formação musical contribuiu para a velocidade, precisão rítmica e complexidade instrumental que marcariam o som da banda.