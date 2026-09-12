Celebridades e TV Jorge Amado: a vida, os personagens e o legado do escritor que levou a Bahia para o mundo Há 25 anos, em 6 de agosto de 2001, morreu Jorge Amado, um dos mais célebres escritores brasileiros. O autor baiano tinha 88 anos e faleceu apenas quatro dias antes de completar 89. Com a saúde debilitada, passou mal em Salvador e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Por Flipar

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