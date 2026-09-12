“Vestígios”: trailer do novo suspense sobrenatural de M. Night Shyamalan é divulgado

Jake Gyllenhaal é um ator norte-americano nascido em 1980, em Los Angeles, filho do diretor Stephen Gyllenhaal e da roteirista Naomi Foner e irmão da também atriz Maggie Gyllenhaal. É conhecido por filmes como 'Donnie Darko', 'O Segredo de Brokeback Mountain', filme pelo qual foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Ator Coadjuvante, 'Nightcrawler' e 'Amor e Outras Drogas'
Também fazem parte do elenco Phoebe Dynevor, de 'Bridgerton', no papel de Wren, Ashley Walters como Oscar, além de Julie Hagerty, Jay O. Sanders e outros. A fotografia é assinada pelo brasileiro Adolpho Veloso, e James Newton Howard é o responsável pela trilha sonora do longa.
Segundo a sinopse do filme, 'Vestígios' acompanha o personagem de Jake Gyllenhaal, o recluso arquiteto Tate Gordon, que se muda para uma pequena cidade litorânea para concluir seu mais recente projeto. Lá, ele conhece uma jovem fascinante, que o tira de sua concha e o coloca no centro de um mistério mortal que paira sobre a cidade.
'Vestígios' surgiu de uma colaboração entre Shyamalan e o escritor Nicholas Sparks, autor de 'Diário de Uma Paixão' e 'Um Amor para Recordar'. Os dois desenvolveram juntos a ideia central da história. Enquanto o cineasta escreveu o roteiro do filme, Sparks publicou o romance homônimo em 2025.
'Vestígios' é o primeiro filme de Shyamalan com essa temática nos últimos 27 anos. O diretor se destacou nesse subgênero do terror com 'O Sexto Sentido', que acompanha um garoto capaz de ver pessoas mortas e um psicólogo que tenta ajudá-lo, interpretado por Bruce Willis. O filme recebeu seis indicações ao Oscar e arrecadou 672,8 milhões de dólares nas bilheterias mundiais.
A filmografia de Shyamalan conta com outros títulos que marcaram o gênero de suspense e mistério, como 'Sinais', de 2002, que combina uma invasão alienígena com uma história sobre luto e família, e 'A Vila', de 2004, que acompanha uma comunidade isolada que vive com medo de criaturas que habitam os bosques ao redor.
Shyamalan também dirigiu os conceituados 'Corpo Fechado', de 2000, que adota uma abordagem realista do gênero de super-heróis, 'Fragmentado', de 2016, e 'Vidro', de 2019, uma trilogia iniciada com 'Corpo Fechado'. Outro destaque é 'Tempo', lançado em 2021, um filme que narra a história de um grupo de pessoas que envelhece rapidamente ao visitar uma praia isolada.