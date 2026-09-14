Bell Marques celebra 74 anos na Grécia ao lado da esposa

“Essa é a rua mais estreita da Grécia, em Mykonos. Tão estreita que tive que escolher: ou passava eu, ou passava a guitarra!”, escreveu na legenda da publicação. O cantor também agradeceu pela saúde e pela companhia da família durante a viagem à Grécia.
Esse aniversário é ainda mais especial para o cantor por causa do nascimento da neta, Malu. A menina é filha de Rafa Marques e da influenciadora Pati Guerra e nasceu no dia 31 de julho, no Hospital Aliança, no Rio Vermelho, em Salvador. Sobre esse novo momento, o cantor contou ter descoberto, com a chegada da neta, um sentimento novo, puro e imenso.
Bell também já comentou muitas vezes que a família é muito importante para ele. Ele é casado com Ana Marques há mais de quarenta anos, e o casal tem dois filhos, Rafael e Filipe, conhecidos como Rafa e Pipo. Os dois seguem carreira musical à frente da banda de axé Rafa e Pipo Marques.
Washington Bell Marques da Silva nasceu em Salvador no dia 5 de setembro de 1952. O músico ingressou na banda Scorpius em 1980, conjunto que, no ano seguinte, passou a se chamar Chiclete com Banana. À frente da banda, Bell se tornou um dos nomes mais conhecidos do axé music, assim como a banda se tornou uma das mais conhecidas do gênero.
O Chiclete com Banana arrastou multidões em blocos icônicos como o Camaleão e embalou diversos carnavais e micaretas pelo país. Com dezenas de discos de ouro, entre seus maiores hinos estão as músicas “Voa Voa”, “Não Vou Chorar”, “Quero Chiclete”, “100% Você”, “Cara Caramba” e “Diga Que Valeu”.
Em setembro de 2013, Bell Marques anunciou sua saída do Chiclete com Banana após mais de trinta anos à frente da banda. O anúncio foi feito em um vídeo publicado no YouTube, intitulado “Um Novo Jeito de Caminhar”. O cantor permaneceu na agenda do grupo até o Carnaval de Salvador de 2014, quando ocorreu a despedida oficial.
Depois, o cantor investiu na carreira solo. A estreia aconteceu à frente do bloco “Vumbora?!”, no circuito Barra-Ondina, em Salvador, com participações de Aviões do Forró e da banda Rafa e Pipo Marques. No repertório solo, o artista lançou canções como “Nicolau”, “Amor Bacana”, “Louco Amor” e “Vumbora Vumbora”. Em 2017, Bell excursionou pelo país com a turnê “Só as Antigas”,