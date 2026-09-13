Galeria Sereias: a fascinante lenda das criaturas do mar que encantam e ameaçam navegantes As sereias são seres mitológicos híbridos de mulher e peixe que chamam atenção do público e são retratadas de diversas formas. Estão relacionadas ao canto hipnótico que atrai navegantes para a morte. São símbolos de sedução, mistério e perigo nos mares e rios. Por Flipar

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