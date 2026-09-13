Animais Gigantes da pré-história: conheça as preguiças que habitaram as Américas Um estudo com participação de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) analisou a evolução das preguiças ao longo de milhões de anos. Na pré-história, algumas espécies terrestres atingiram proporções impressionantes, chegando a pesar cerca de quatro toneladas. Embora não fossem propriamente velozes, elas tinham hábitos e formas de locomoção bem diferentes dos apresentados pelas preguiças arborícolas atuais. Por Flipar

imagem gerada por i.a