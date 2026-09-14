Celebridades e TV Caroline Dallarosa fala sobre maternidade e revela ansiedade para conhecer Lia Caroline Dallarosa está na reta final da gravidez de Lia, sua primeira filha, e, em entrevista ao Jornal O Globo, conta como a proximidade do parto mudou sua rotina, suas prioridades e sua forma de enxergar o futuro. A atriz diz estar ansiosa para conhecer a bebê e revela que já sente uma forte conexão com ela. Por Flipar

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