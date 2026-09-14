Galeria Pequena no tamanho, gigante na fama: a sereia de Copenhague que atrai multidões A estátua da Pequena Sereia, inspirada no famoso conto de Hans Christian Andersen, tornou-se um dos grandes símbolos de Copenhague e uma das atrações mais visitadas da Dinamarca. Apesar da enorme fama, o monumento costuma surpreender os turistas por suas dimensões bem menores do que muitos imaginam. Por Flipar

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