Celebridades e TV Após tapa em Will Smith, Chris Rock revela condição para voltar ao Oscar; confira! O ator e comediante Chris Rock afirmou que só considera retornar ao palco do Oscar caso receba uma indicação à premiação. A declaração foi dada durante uma entrevista à Variety, na qual o comediante promovia “Misty Green”, seu novo trabalho como diretor. Por Flipar

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