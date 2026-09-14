Após tapa em Will Smith, Chris Rock revela condição para voltar ao Oscar; confira!

A fala ocorreu enquanto o artista comentava a atual fase de sua carreira. O longa que dirige gira em torno de uma atriz vencedora do Emmy cuja trajetória profissional sofre um revés após problemas relacionados a vícios e questões pessoais.
Nascido em 1965, na Carolina do Sul, Chris Rock cresceu no Brooklyn, em Nova York, e começou a carreira no stand-up ainda jovem. Em 1984, passou a se apresentar em clubes de comédia e chamou a atenção de Eddie Murphy, que o ajudou a conseguir seus primeiros trabalhos no cinema.