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Após tapa em Will Smith, Chris Rock revela condição para voltar ao Oscar; confira!

O ator e comediante Chris Rock afirmou que só considera retornar ao palco do Oscar caso receba uma indicação à premiação. A declaração foi dada durante uma entrevista à Variety, na qual o comediante promovia “Misty Green”, seu novo trabalho como diretor.

Por Flipar
Wikimedia Commons/Marlene Landu

A fala ocorreu enquanto o artista comentava a atual fase de sua carreira. O longa que dirige gira em torno de uma atriz vencedora do Emmy cuja trajetória profissional sofre um revés após problemas relacionados a vícios e questões pessoais.

Flickr - Andy Witchger

Nascido em 1965, na Carolina do Sul, Chris Rock cresceu no Brooklyn, em Nova York, e começou a carreira no stand-up ainda jovem. Em 1984, passou a se apresentar em clubes de comédia e chamou a atenção de Eddie Murphy, que o ajudou a conseguir seus primeiros trabalhos no cinema.

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