Entretenimento Juazeiro: terra natal de Ivete Sangalo guarda história e encantos às margens do São Francisco Juazeiro, na Bahia, é a cidade onde Ivete Sangalo nasceu e passou a infância. Ela falou recentemente das sensações vividas ali. “Toda vez eu chego aqui na minha casa em Juazeiro, essa varanda, esse piso, e eu sei que essa memória aqui, eu vou impregnar no coração dos meus filhos, e isso não tem preço”, declarou. Por Flipar

Reprodução do Instagram @juazeirooficial_