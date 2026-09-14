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Juazeiro: terra natal de Ivete Sangalo guarda história e encantos às margens do São Francisco

Juazeiro, na Bahia, é a cidade onde Ivete Sangalo nasceu e passou a infância. Ela falou recentemente das sensações vividas ali. “Toda vez eu chego aqui na minha casa em Juazeiro, essa varanda, esse piso, e eu sei que essa memória aqui, eu vou impregnar no coração dos meus filhos, e isso não tem preço”, declarou. 

Por Flipar
Reprodução do Instagram @juazeirooficial_

Ivete investiu na construção de uma mansão às margens do Rio São Francisco, um desejo antigo da cantora. O Velho Chico margeia a cidade situada no extremo norte da Bahia.

Sitenl/Wikimédia Commons

A cidade faz divisa com o estado de Pernambuco e, lado a lado com a vizinha Petrolina, forma um dos maiores aglomerados urbanos do semiárido brasileiro, caracterizando-se por ser um polo econômico e cultural da região.

Reprodução do Instagram @juazeirooficial_

A história de Juazeiro remonta ao período colonial, quando surgiu como um ponto de passagem para tropeiros, comerciantes e viajantes que percorriam o sertão utilizando o rio como rota de transporte e troca de mercadorias. 

Reprodução do Instagram @ paroquianossasenhoradasgrotas

O nome da cidade deriva dos frondosos pés de juazeiro, árvores típicas do sertão que cercavam o antigo povoado e se tornaram símbolo da localidade. 

GildasioOliveira/Wikimedia Commons

Juazeiro foi oficialmente emancipada politicamente em meados do século XIX e, desde então, passou por transformações marcantes que a tornaram uma cidade moderna e dinâmica. 

Reprodução do Instagram @juazeirooficial_

Atualmente, a população gira em torno de 250 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, o que a posiciona como o quinto município mais populoso da Bahia. 

Reprodução do Instagram @juazeirooficial_

Um dos fatores que mais contribuiu para o crescimento econômico de Juazeiro foi a implantação de sistemas de irrigação a partir das águas do Rio São Francisco, que possibilitaram o desenvolvimento de uma agricultura irrigada em larga escala, especialmente no cultivo de frutas. 

Domínio Público/Wikimédia Commons

Essa atividade consolidou a região como um dos maiores polos de fruticultura irrigada do Brasil, com produção significativa de mangas, uvas e outras frutas tropicais destinadas tanto ao mercado interno quanto à exportação.

Reprodução do Instagram @juazeirooficial_

A integração econômica e urbana com Petrolina, conectada por meio da Ponte Presidente Dutra, fortalece ainda mais o papel da cidade no contexto regional, criando uma conurbação que estimula o fluxo de pessoas, bens e investimentos.

Juazeiro (Bahia) - Bruno Capelii /Wikimédia Commons

O clima em Juazeiro é tipicamente semiárido, com precipitação anual relativamente baixa e temperaturas elevadas ao longo do ano, características que moldam a paisagem natural e influenciam as atividades agrícolas e o modo de vida da população.

Reprodução do Instagram @juazeirooficial_

No aspecto cultural, Juazeiro também se destaca por ser a cidade natal de importantes personalidades que projetaram o município no cenário nacional e internacional. Entre os nomes mais conhecidos estão o cantor e violonista João Gilberto, um dos criadores da bossa nova e referência mundial da música brasileira, e a cantora Ivete Sangalo, uma das maiores artistas populares do país. 

Reproduçãode Youtube Canal vejapontocom

O turismo em Juazeiro também é impulsionado pela presença do Rio São Francisco e pela orla ribeirinha, que atrai visitantes interessados em apreciar paisagens naturais, praticar lazer ao ar livre e conhecer parte da história e da identidade regional. 

Douglas Iuri Medeiros Cabral/Wikimédia Commons

Juazeiro é uma cidade que combina tradição e modernidade de forma singular, com um papel central na economia do Vale do São Francisco e uma cultura que reflete a diversidade e a resiliência do Nordeste brasileiro. 

Reprodução do Instagram @juazeirooficial_

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