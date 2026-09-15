Após estrear no Festival de Veneza, Débora Nascimento prepara volta às novelas

Depois do compromisso internacional, Débora Nascimento retornou ao Brasil para dar início às gravações de “Lá Na Minha Terra”, que marcará seu retorno à Globo após sete anos. A produção será a próxima novela das seis, com estreia prevista para novembro de 2026 no lugar de “A Nobreza do Amor”. O último trabalho da atriz na Globo foi “Verão 90”, exibido em 2019. Em 2024, ela chegou a ser escalada para interpretar Clarice em “Garota do Momento”, mas deixou o projeto e o papel ficou com Carol Castro
Débora Nascimento começou a carreira artística como modelo, ainda na adolescência, antes de migrar para a atuação. Nascida em Suzano, no interior da Região Metropolitana de São Paulo, ela deu início aos trabalhos como modelo aos 16 anos e passou por experiências profissionais no exterior. A estreia na televisão ocorreu em 2007, com uma participação em “Paraíso Tropical”, seguida pelo papel de Andréia Bijou em “Duas Caras”. No mesmo período, também teve uma pequena participação em “O Incrível Hul
A atriz ganhou maior projeção na televisão a partir de “Avenida Brasil”, exibida pela Globo em 2012. Na novela de João Emanuel Carneiro, interpretou Tessália, personagem que chegou ao Rio de Janeiro vinda do interior e se envolveu com Leleco, vivido por Marcos Caruso, e depois com Darkson, papel de José Loreto.
O sucesso da produção ampliou a visibilidade de Débora e abriu espaço para novos trabalhos na emissora. Depois, ela esteve em “Flor do Caribe”, “Geração Brasil” e “Alto Astral”, consolidando sua presença no elenco de novelas.
Em 2016, Débora assumiu um dos papéis mais importantes de sua carreira ao interpretar Filomena em “Êta Mundo Bom!”. A personagem era filha de Cunegundes e Quinzinho e vivia em uma fazenda no interior, onde se apaixonava por Candinho, papel de Sergio Guizé. A novela de Walcyr Carrasco combinava humor e referências ao universo caipira e se tornou um dos sucessos do horário das seis. A atuação deu à atriz uma posição de destaque na trama e reforçou sua trajetória na televisão.
Paralelamente aos trabalhos em novelas, Débora também construiu uma filmografia no cinema. Entre suas participações estão “Budapeste”, adaptação do romance de Chico Buarque, “Rio, Eu Te Amo” e “Pacificado”, produção dirigida por Paxton Winters. A atriz também passou a investir em séries e produções para plataformas de streaming. Um dos trabalhos dessa fase foi “Olhar Indiscreto”, série da Netflix lançada em 2023, na qual interpretou Miranda, uma hacker envolvida em uma trama de suspense. Na tele
Débora Nascimento foi casada com o ator José Loreto, com quem teve a filha Bella Loreto, nascida em 2018. Eles se conheceram nas gravações de “Avenida Brasil” e o relacionamento durou seis anos