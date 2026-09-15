Após estrear no Festival de Veneza, Débora Nascimento prepara volta às novelas

Depois do compromisso internacional, Débora Nascimento retornou ao Brasil para dar início às gravações de “Lá Na Minha Terra”, que marcará seu retorno à Globo após sete anos. A produção será a próxima novela das seis, com estreia prevista para novembro de 2026 no lugar de “A Nobreza do Amor”. O último trabalho da atriz na Globo foi “Verão 90”, exibido em 2019. Em 2024, ela chegou a ser escalada para interpretar Clarice em “Garota do Momento”, mas deixou o projeto e o papel ficou com Carol Castro