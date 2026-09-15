Galeria Coração de galinha: do espeto à mesa, os sabores e curiosidades desse popular miúdo O coração de galinha é um dos miúdos mais consumidos no Brasil e ganhou espaço especialmente nas churrascarias. Pequeno e de sabor marcante, pode ser preparado na brasa, na frigideira, em espetinhos ou incorporado a diferentes receitas. Por Flipar

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