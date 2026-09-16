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Da Finlândia ao Paraguai: veja quais são 10 melhores sopas do mundo em 2026, segundo o TasteAtlas

Elaborado a partir das avaliações dos usuários da plataforma, o ranking “100 Best Soups in the World”, do guia TasteAtlas, elegeu as melhores sopas do mundo em 2026. Até 15 de setembro, foram registradas quase 60 mil avaliações, das quais 33.446 foram consideradas legítimas pelo sistema do site. Veja o top 10!

Por Flipar
Reprodução/Panoramio/Unsplash

10º) Caldo de queso (México): O caldo de queso é uma sopa tradicional do estado de Sonora, no norte do México. A receita combina cubos de queijo, batata, tomate, cebola e pimenta em um caldo saboroso, geralmente preparado com leite ou outros ingredientes que contribuem para a cremosidade. O queijo é acrescentado no final para manter sua textura característica.

Magnific/chandlervid85

9º) Lohikeitto (Finlândia): A lohikeitto é uma sopa finlandesa de salmão que combina peixe, batata, cenoura, alho-poró e caldo cremoso. O prato costuma receber endro, erva muito presente na culinária nórdica, que acrescenta aroma fresco à preparação. É uma receita simples, nutritiva e especialmente associada à cozinha doméstica finlandesa.

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8º) Lanzhou lamian (China): O Lanzhou lamian é uma especialidade da cidade de Lanzhou, na província de Gansu, famosa pelo macarrão puxado à mão. A sopa costuma ter caldo de carne bovina, macarrão artesanal, rabanete branco, coentro e óleo de pimenta. A preparação segue uma tradição culinária muçulmana chinesa ligada à comunidade Hui.

Panoramio - Jiaqian AirplaneFan

7º) Tom kha gai (Tailândia): A tom kha gai é uma sopa tailandesa que combina frango, leite de coco, galanga, capim-limão e folhas de limão-kaffir. O caldo reúne sabores cremosos, aromáticos, ácidos e levemente picantes. É um prato bastante conhecido fora da Tailândia e costuma ser servido com arroz.

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6º) Sinigang na baboy (Filipinas): O sinigang na baboy é uma sopa filipina feita com carne de porco e um caldo marcado pelo sabor azedo. Tamarindo é um dos ingredientes mais tradicionais para conferir essa acidez, embora outras frutas também possam ser utilizadas. Legumes como rabanete, quiabo, berinjela e vagem costumam completar a receita.

Reprodução/Taste to Share PH

5º) Tonkotsu ramen (Japão): O tonkotsu ramen é famoso pelo caldo branco e espesso feito a partir da longa cocção de ossos de porco. O processo extrai gordura, colágeno e outros componentes dos ossos, criando uma sopa de sabor intenso. O prato costuma levar macarrão, chashu, cebolinha, ovo e outros ingredientes.

Frank from 5 AM Ramen/Unsplash

4º) Yokohama-Style Ramen (Japão): O ramen ao estilo de Yokohama, conhecido como Ie-kei ramen, surgiu na cidade japonesa na década de 1970. A sopa combina caldo de ossos de porco com molho de soja, criando uma base cremosa, salgada e bastante encorpada. Geralmente leva macarrão espesso, alga nori, espinafre e carne de porco.

Reprodução/YouTube Viagem ao Japão

3º) Soto Betawi (Indonésia): Essa é uma sopa tradicional de Jacarta preparada com carne bovina e um caldo rico, que pode levar leite de coco ou leite, além de especiarias. O resultado é uma combinação cremosa e aromática, geralmente acompanhada de tomate, batata e outros complementos. É um dos pratos mais conhecidos da culinária betawi.

Reprodução/Chocolates & Chai

2º) Beyran çorbas? (Turquia): A beyran çorbas? é um caldo típico de Gaziantep, no sudeste da Turquia, feito com carne de cordeiro, caldo e gordura, além de alho e pimenta. O preparo costuma ser servido muito quente e tem sabor intenso e picante. É tradicionalmente consumida no café da manhã, sobretudo em estabelecimentos especializados.

Shourav Sheikh/Unsplash

1º) Vori-vori (Paraguai): O vori-vori é uma sopa tradicional paraguaia preparada com caldo de carne ou frango, legumes e pequenas bolinhas de massa de milho e queijo. As bolinhas, chamadas vori-vori, dão ao prato sua principal característica e uma textura mais encorpada. A receita é associada à culinária caseira e às tradições de séculos passados do Paraguai.

Maggi Paraguay/Unsplash

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