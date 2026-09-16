Galeria Da Finlândia ao Paraguai: veja quais são 10 melhores sopas do mundo em 2026, segundo o TasteAtlas Elaborado a partir das avaliações dos usuários da plataforma, o ranking “100 Best Soups in the World”, do guia TasteAtlas, elegeu as melhores sopas do mundo em 2026. Até 15 de setembro, foram registradas quase 60 mil avaliações, das quais 33.446 foram consideradas legítimas pelo sistema do site. Veja o top 10! Por Flipar

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