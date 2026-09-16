Estilo de Vida Quimono: muito além da indumentária, um símbolo da alma e da identidade japonesa Mais do que uma peça de vestuário, o quimono carrega memória, tradição e identidade. O livro “Tecendo Histórias: O Imaginário dos Quimonos”, lançado em fevereiro de 2026 pelo Museu da Imigração Japonesa, mostra como a indumentária se tornou uma narrativa viva da cultura japonesa e de sua presença no Brasil. Por Flipar

Takaaki Kawai - wikimedia commons