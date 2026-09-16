Celebridades e TV Fenômeno das comédias românticas: quem é Lynn Painter, autora que provocou alvoroço na Bienal do Livro de São Paulo A presença de Lynn Painter na Bienal do Livro de São Paulo transformou a participação da escritora estadunidense em um dos momentos de maior movimentação do evento em 2026. Em um dos dias, a autora viu se formarem longas filas, gritaria de fãs, e foi cercada por leitores em busca de um encontro com um dos principais nomes das comédias românticas atuais. Por Flipar

Divulgac?a?o/Intri?nseca