Artes Tradição milenar chinesa dá origem ao maior papel artesanal do mundo Da engenharia às técnicas artesanais, a China reúne criações que atravessaram séculos de história. Entre elas está o Papel Xuan, produzido por métodos tradicionais há mais de mil anos e reconhecido por sua resistência, textura delicada e importância para a caligrafia e a pintura chinesas. Uma versão gigantesca desse papel entrou para os registros mundiais. Por Flipar

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