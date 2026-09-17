Galeria Castelo de Silves, em Portugal, tinha sistema de defesa sofisticado graças à arquitetura militar islâmica; entenda Construído no século 8, um castelo no Algarve, região mais meridional de Portugal, preserva até hoje detalhes de uma sofisticada estratégia militar criada para proteger uma das cidades mais importantes do Gharb al-Andalus. Em Silves, a defesa começava muito antes de um possível invasor alcançar o núcleo da fortificação. Por Flipar

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