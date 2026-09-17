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Castelo de Silves, em Portugal, tinha sistema de defesa sofisticado graças à arquitetura militar islâmica; entenda

Construído no século 8, um castelo no Algarve, região mais meridional de Portugal, preserva até hoje detalhes de uma sofisticada estratégia militar criada para proteger uma das cidades mais importantes do Gharb al-Andalus. Em Silves, a defesa começava muito antes de um possível invasor alcançar o núcleo da fortificação.

Por Flipar
Flickr - Vitor Oliveira

A própria entrada da cidade já funcionava como obstáculo, sobretudo na Porta da Almedina, cujo traçado obrigava qualquer grupo que chegasse ao local a mudar de direção antes de avançar. O desenho impedia uma aproximação em linha reta e dificultava a formação de tropas junto ao acesso principal.

Wikimedia Commons/Hovallef

Torres instaladas nas proximidades ampliavam a vigilância e permitiam aos defensores acompanhar os movimentos do lado externo das muralhas. O sistema fazia parte de um complexo que protegia uma área urbana de aproximadamente sete hectares, dividida entre a medina, onde se concentrava a população, e a alcáçova, setor de maior proteção.

Tommy Cornilleau/Unsplash

As muralhas ultrapassavam um quilômetro de extensão e recebiam diferentes torres ao longo do perímetro, com a função de controlar pontos estratégicos. Entre elas estavam as torres albarrãs, construídas além da linha principal da fortificação e conectadas por passagens superiores.

Wikimedia Commons/Lídia Maria Faria

A preparação para um cerco também incluía um recurso indispensável à sobrevivência: a água. Uma grande cisterna ocupava a alcáçova, enquanto poços menores atendiam outros pontos da medina. Próximo à Porta da Almedina, um poço-cisterna reforçava o abastecimento em momentos de isolamento.

Flickr - Vitor Oliveira

Às margens do rio Arade, uma couraça defensiva permitia ainda a captação de água e complementava os reservatórios que lá existiam. Mesmo com modificações que vieram depois, o Castelo de Silves ainda mantém vestígios que ajudam a compreender a arquitetura militar islâmica na Península Ibérica.

Flickr - Vitor Oliveira

Até hoje, pesquisas arqueológicas realizadas no local continuam a revelar informações sobre a ocupação da cidade e sobre as técnicas usadas para protegê-la. Um exemplo são os detalhes disponíveis no site do Património Cultural, I.P.

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