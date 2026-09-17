Quando a atuação não convenceu: astros que enfrentaram duras críticas por seus papéis

Sofia Coppola – O Poderoso Chefão III (1990) Hoje cineasta premiada, Sofia Coppola interpretou Mary Corleone no terceiro filme da saga. Na época, Richard Corliss, da Time, criticou duramente sua atuação, e o New York Post também apontou sua escalação como um problema do longa. O Los Angeles Times registrou a repercussão dessas avaliações em dezembro de 1990.
Tom Hanks – Elvis (2022) Vencedor de dois Oscars de melhor ator, Tom Hanks viveu o empresário Coronel Tom Parker. Justin Chang, crítico do Los Angeles Times, considerou o trabalho um raro tropeço na carreira do astro e criticou especialmente o sotaque exagerado e a caracterização.
John Travolta – A Reconquista (Battlefield Earth, 2000) Travolta interpretou o alienígena Terl na ficção científica que se tornou célebre pela recepção negativa. Roger Ebert, do Chicago Sun-Times, publicou uma crítica devastadora do filme e questionou até a decisão de esconder Travolta sob cabelo e maquiagem pesados
Madonna – Destino Insólito (Swept Away, 2002) A cantora e atriz viveu Amber no remake dirigido por Guy Ritchie. Roger Ebert criticou tanto o filme quanto a construção da personagem, afirmando que ela começava de maneira tão desagradável que a transformação posterior não se tornava convincente.
Eddie Redmayne – O Destino de Júpiter (2015) Antes e depois de trabalhos amplamente elogiados, o vencedor do Oscar viveu Balem Abrasax nesta ficção científica. O crítico Matt Zoller Seitz destacou os maneirismos da interpretação: Redmayne praticamente sussurrava grande parte das falas e subitamente gritava outras
Halle Berry – Mulher-Gato (2004) A vencedora do Oscar assumiu o papel de Patience Phillips/Catwoman. Roger Ebert considerou que o filme explorava sobretudo a beleza e o apelo visual de Berry, sem oferecer à atriz personagem, história ou sequências de ação suficientemente fortes.
Keanu Reeves – Drácula de Bram Stoker (1992) Reeves interpretou Jonathan Harker no celebrado filme de Francis Ford Coppola, mas sua atuação tornou-se um dos pontos mais contestados da produção. Críticas da época e avaliações posteriores questionaram especialmente sua escalação e seu sotaque britânico, enquanto Gary Oldman recebeu muitos elogios como Drácula.
James Corden – Cats (2019) O ator e apresentador interpretou Bustopher Jones na adaptação do musical. A recepção ao filme foi extremamente negativa, e Corden esteve entre os integrantes do elenco que tiveram o desempenho particularmente questionado; o Guardian posteriormente observou que ele e Rebel Wilson foram destacados por diversas críticas negativas.
Rebel Wilson – Cats (2019) A atriz australiana interpretou Jennyanydots, em uma sequência baseada fortemente no humor físico. Assim como Corden, Wilson foi alvo de avaliações negativas pelo trabalho no longa, embora tenha havido críticos que defenderam sua abordagem cômica — um bom exemplo de como avaliações de atuação podem divergir.
Jamie Dornan – Cinquenta Tons de Cinza (2015) O ator norte-irlandês ganhou projeção mundial como Christian Grey no fenômeno erótico. Richard Roeper, do Chicago Sun-Times, fez duras críticas à atuação, considerando-a monocórdica e questionando principalmente a maneira como Dornan entregava suas falas.
Dakota Johnson – Cinquenta Tons de Cinza (2015) Aqui, abrimos um parêntese. Dakota Johnson aparece com frequência em listas e discussões sobre atuações ruins por Anastasia Steele, papel que teve enorme repercussão. Mas a recepção não foi unânime: críticos de veículos como Vanity Fair e The New Yorker elogiaram seu desempenho. Por isso, classificá-la simplesmente como exemplo de “má atuação” não retrata por completo a crítica da época.