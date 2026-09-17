Novo remédio contra enxaqueca é aprovado pela Anvisa; veja como funciona o Aquipta

Em um dos testes, 59% dos pacientes tratados tiveram redução de pelo menos metade na quantidade de crises, enquanto esse índice foi de 29% no grupo placebo. O estudo Progress acompanhou aproximadamente 778 adultos com enxaqueca crônica durante 12 semanas. A redução média chegou a 6,9 dias de sintomas por mês entre os pacientes que receberam o medicamento, diante de 5,1 dias no grupo placebo.