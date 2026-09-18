Galeria Do sushi a muitos outros sabores: conheça a riqueza da culinária japonesa A gastronomia japonesa vai muito além do sushi e reúne uma grande variedade de pratos, sopas, doces e bebidas. Conhecida como washoku, sua tradição alimentar foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Conheça alguns dos sabores mais marcantes do Japão. Por Flipar

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